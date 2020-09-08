Фермер из Нового Уренгоя выиграл грант на развитие кролиководческой фермы

ТАСС, 8 сентября. Фермер Сергей Зайцев из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) выиграл грант от губернатора на развитие кролиководческой фермы. Предприниматель получит из окружного бюджета 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО во вторник.

Итоги конкурса подвели 8 сентября на заседании конкурсной комиссии в региональном департаменте агропромышленного комплекса. В финале было четыре участника - на грант также претендовали проекты по развитию оленеводства. Новый Уренгой впервые представили в конкурсе на грантовую поддержку для начинающих фермеров.

"Новоуренгойский предприниматель Сергей Зайцев признан победителем конкурса на грант от губернатора крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Фермер получит из окружного бюджета 3 млн рублей на развитие кролиководческой фермы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на выигранные деньги Сергей Зайцев планирует приобрести 150 маток кролика бройлерной калифорнийской породы, оборудовать помещения для содержания животных и технологические цеха. В первый год работы ожидается выпускать до 350 кг мяса кролика в месяц, в дальнейшем объемы производства будут увеличиваться. В реализацию проекта фермер вложит 800 тыс. рублей собственных средств.

Фермер планирует производить не только диетическое гипоаллергенное мяса кролика, но и полуфабрикаты - колбасы, пельмени, копчености. Каналы сбыта продукции уже определены - это торговые точки Нового Уренгоя, в том числе и сетевые магазины. Также продукт может поставляться в объекты здравоохранения и общественного питания.

Грант крестьянскому (фермерскому) хозяйству предусмотрен государственной программой "Развитие агропромышленного комплекса". Этот вид грантовой поддержки существует в округе с 2015 года, ранее он предоставлялся как грант для начинающих фермеров. С 2019 года сумма гранта была увеличена вдвое - до 3 млн рублей. Претендовать на грант могут фермерские хозяйства, зарегистрированные как в сельской местности, так и в городе.