Школу в Тюменской области проверят после урока с "захватом" учеников в заложники

ТАСС, 8 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил департаменту образования проверить школу № 2 в Ишиме, где с детьми провели урок по выживанию во время захвата заложников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице главы региона в Instagram.

Ранее местные СМИ сообщили, что в 5 классе школы № 2 в Ишиме 4 сентября прошло занятие по выживанию во время захвата заложников, в котором участвовали мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из них забрался на подоконник, некоторые дети прикрывали головы руками.

"Возмущен историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой инициативы", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил ТАСС, что завтра в школе в Ишиме будет работать комиссия от администрации города. "Прежде чем туда ехать, я выводы комиссии получу и буду понимать, нужно ли вмешиваться. Если это система, то я, естественно, буду вмешиваться и буду искать причины. Если это единичный человеческий фактор, то достаточно будет выводов комиссии", - сказал он, добавив, что сами выводы комиссии также оценят.