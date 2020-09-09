Екатеринбургского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в больницу в Великих Луках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг после приступа госпитализирован в больницу в Великих Луках, где он работал над постановкой в драматическом театре. Режиссера планируют перевезти в Екатеринбург после того, как ему станет лучше, сообщила в среду ТАСС художественный руководитель театральной платформы "В Центре" Ельцин Центра Наталья Санникова.

"Он в тяжелом состоянии сейчас в больнице в Великих Луках - он там начинал ставить спектакль, и у него случился приступ. <…> Сейчас он в тяжелом состоянии, но врачи говорят, что он там должен будет пролежать две недели. И тогда можно будет уже в Екатеринбург отправить", - сказала она.

Санникова отметила, что сейчас инициативная группа собирает средства для помощи режиссеру, к которой могут присоединиться все желающие поддержать его - для этого необходимо обратиться к ней или перевести деньги его матери.

Илья Ротенберг был главным режиссером Екатеринбургского театра юного зрителя с 2015 по 2017 год. Он ставит спектакли не только на Урале, но и во многих российских театрах - Театре наций, Саратовском ТЮЗе, Нижегородском ТЮЗе, Великолукском драматическом театре и других. Его спектакль "Гроза" (Великолукский драматический театр) в 2019 году вошел в лонг-лист "Золотой маски".