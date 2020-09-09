В Челябинске создадут рабочую группу по проблемам нестационарных торговых объектов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и чиновники из администрации Челябинска договорились создать совместную рабочую группу по рассмотрению проблемных ситуаций со сносом нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом Титов сообщил ТАСС в среду.

"Завтра по этому вопросу у нас назначена встреча с мэром Челябинска. Создаем совместную рабочую группу по рассмотрению проблемных ситуаций со сносом нестационарных торговых объектов. Конечно, хорошо, что челябинские предприниматели, наконец, получили возможность воспользоваться своим законным правом на амнистию, которое им предоставлено областным законом", - сказал Титов.

По его мнению, рабочая группа должна будет с особым вниманием относиться не только к тем объектам НТО, которые подпадают под амнистию, но и к тем, в отношении которых приказы о сносе подписывались в течение предыдущего года. "Отдельная категория - это те киоски, которые требовали снести на основании устаревших противопожарных требований, они сейчас в массовом порядке судятся с администрацией. В общем, работы впереди много", - сказал бизнес-омбудсмен.

19 августа Титов заявлял о намерении приостановить действие ряда приказов мэрии Челябинска о сносе киосков вплоть до решения суда.

О проблеме

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, одним из предметов конфликта между предпринимателями и администрацией Челябинска стало исключение нескольких киосков из городской схемы размещения НТО на основании нарушений правил противопожарного режима в Российской Федерации. Несмотря на то, что постановлением правительства от 23 апреля в правила были внесены изменения и с 5 мая одно из положений о противопожарных расстояниях между зданиями утратило силу, администрация Челябинска до сих пор отказывается корректировать собственные акты о сносе киосков, основанные на устаревших требованиях.

Другая часть проблемы, как уточняет пресс-служба, была обусловлена тем, что владельцы челябинских киосков и павильонов вплоть до последнего времени были лишены возможности воспользоваться нормами регионального закона от 09.04.2020 № 131-ЗО "О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов <…> без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута".

Закон предоставил муниципалитетам право заключать договоры на размещение НТО сроком на один год с предпринимателями, которые не имеют долгов по аренде и готовы привести свои объекты в соответствие с требованиями благоустройства. Тем не менее в течение четырех месяцев с принятия закона администрация не приводила в соответствие с ним положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска. Это было сделано только 1 сентября.