Пожар на магистральном газопроводе на Ямале потушили

ТАСС, 2 ноября. Пожар на магистральном газопроводе "Ямбург - западная граница СССР", где в ночь на 2 ноября произошла авария, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск".

"Пожар потушен, ведется подготовка к аварийно-восстановительным работам. Там нужно подготовить территорию, подъездные пути", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ситуационно-аналитического центра Минэнерго сообщили, что авария произошла 2 ноября в 00:45 мск на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" диаметром 1 400 мм. Произошел разрыв с возгоранием при давлении в 70 атмосфер. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет.

По данному факту прокуратура ЯНАО проводит проверку.