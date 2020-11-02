В газовой компании назвали причину хлопков газа в шести домах Тюмени

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Причиной хлопков газа в шести частных домах в Тюмени стал заводской брак газового оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Север".

"Для расследования причин инцидента, произошедшего 28 октября, в компании создана комиссия. Установлен факт заводского брака детали пункта редуцирования газа", - говорится в сообщении.

После завершения ремонтных работ и восстановления газоснабжения "Газпром газораспределение Север" обратится с претензией к заводу-изготовителю, уточнили в пресс-службе.

Днем 28 октября 2020 года в шести домах по улице Весенней микрорайона Метелева в Тюмени произошли хлопки бытового газа, пострадала женщина, она была госпитализирована. В результате инцидента подачу газа отключили в 249 домах.