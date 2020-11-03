Вузы и сузы в ХМАО перевели на "удаленку" в среднем 25% сотрудников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Высшие и средние учебные заведения Ханты-Мансийского автономного округа перевели в среднем 25% сотрудников на дистанционный режим работы в связи со значительным ростом числа новых случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщила во вторник руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова порекомендовала работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

"Мы наблюдаем, что в организациях высшего и среднего профессионального образования 25% сотрудников переведено на удаленный режим работы. Так, Сургутский государственный университет и Ханты-Мансийская медицинская академия перевели 68% и 58% сотрудников перевели на удаленный формат", - сказала она во время заседания оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, не все учебные заведения выполнили данную рекомендацию. "Работодателям губернатором было предложено перевести работников на удаленный режим. Но не все откликнулись на эту рекомендацию. Ни одного сотрудника [на "удаленке"] в средних учебных заведениях на дистанционной работе нет в Мегионском политехническом колледже, Нижневартовском политехническом колледже, Урайском политехническом колледже, Нижневартовском строительном колледже", - добавила Соловьева.

Рост заболеваемости в Югре зафиксирован с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 3 ноября зарегистрировано 28 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 256 человек умерли, 24 405 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта, последний раз был продлен до 15 ноября, но только для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 м, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг, например, парикмахерские, общепит (с 6:00 до 23:00). Также открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.