Индексацию взносов за капремонт домов в Югре из-за пандемии снизят на четверть

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа снизят на четверть уровень индексации взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, запланированной в 2021 году. Вместо изначальных 5,4% взносы вырастут чуть более чем на 4%, сообщает в четверг пресс-служба Югорского фонда капремонта многоквартирных домов.

"Начиная с 1 января 2021 года собственники помещений в многоквартирных домах Югры будут платить на 4,1% больше, чем платили до сих пор. Ранее был предусмотрен рост платежей за капитальный ремонт на 5,4%. Однако с учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, оказавшей негативное влияние на экономику и доходы граждан, после обсуждения с общественными организациями это решение было пересмотрено - уровень индексации сокращен на четверть от утвержденного ранее", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, за все время действия программы капремонта в Югре размер взноса повышается впервые - сумма ежемесячного платежа не менялась с сентября 2014 года по 2020 год включительно, тогда как в большинстве регионов страны индексация тарифов проводится ежегодно. "При этом цены на материалы и стоимость строительно-монтажных работ при капитальном ремонте многоквартирных домов за этот период выросли более чем на 20%. Платежки с новыми суммами югорчане получат в феврале 2021 года. В будущем планируется индексировать взнос один раз в год и не выше уровня инфляции", - отмечается в сообщении.

Окружная программа капремонта принята в декабре 2013 года и продлится до 2046 года. Предполагается отремонтировать более 6,5 тыс. многоквартирных домов. Фонд капремонта с 2014 года по 1 октября 2020 года собрал более 16,6 млрд рублей, из них на ремонт домов было направлено за это время почти 14,5 млрд рублей. На эти средства в Югре было отремонтировано более 2 тыс. домов. По итогам 2020 года планируется выполнить работы в 790 многоквартирниках, на что будет направлено около 3 млрд рублей.

Ситуация с коронавирусом в регионе

Рост заболеваемости в Югре зафиксирован с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 5 ноября зарегистрировано 29 242 случая заражения коронавирусной инфекцией, 266 человек умерли, 24 611 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта, последний раз был продлен до 1 января 2021 года, но только для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.