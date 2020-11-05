"Большую набережную в Гавре" Клода Моне представят в Екатеринбурге 11 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Картина "Большая набережная в Гавре" художника-импрессиониста Клода Моне из собрания Государственного Эрмитажа будет представлена в рамках "Дней Эрмитажа" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Выставка пройдет с 11 ноября по 17 января, сообщили в четверг в пресс-службе музея.

"С 10 по 15 ноября 2020 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в пятый раз пройдут "Дни Эрмитажа". <…> Одним из главных событий программы станет открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. <…> В рамках "Дней Эрмитажа" будет показана картина французского художника-импрессиониста Клода Моне "Большая набережная в Гавре", - говорится в сообщении. Уточняется, что выставка одного шедевра будет открыта с 11 ноября 2020 года по 17 января 2021 года.

Картина была представлена для выставки в Екатеринбурге из постоянной экспозиции новой французской живописи в Главном штабе Государственного Эрмитажа. "Эта работа своей импровизационной манерой исполнения ярко отражает творчество Клода Моне самых дерзких лет в истории импрессионизма", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в музее будет организован "Эрмитажный кинотеатр" - в этом году его основной тематикой станет работа музеев в период пандемии. "Ежедневно, с 10 по 15 ноября, посетители музея смогут познакомиться с выпусками Hermitage Online и другими программами, подготовленными с марта по сентябрь 2020 года. Для показа организаторы отобрали более пятидесяти видеофильмов, рассказывающих о самых разных аспектах жизни музея. Каждый день недели будет посвящен определенной тематике: фильмы позволят посетить реставрационные лаборатории, познакомиться с деятельностью научных сотрудников и хранителей, а также узнать о работе музея во время карантина", - рассказали в музее.

Также искусствовед и сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Алена Петровская проведет с 11 по 14 ноября цикл лекций об импрессионизме и творчестве Клода Моне.

"Завершатся Дни Эрмитажа 15 ноября показом пятичасового фильма-путешествия "Эрмитаж. Снято на iPhone". <…> Фильм показывает музей глазами посетителей - в их роли выступают танцоры, которые гуляют по залам и галереям и рассматривают экспонаты, исполняя хореографические композиции", - добавили в пресс-службе.

Клод Моне (1840 - 1926) - один из основателей импрессионизма, французский живописец. Главным принципом работы Моне было быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре.