Власти ЯНАО ввели ограничение по числу гостей на церемонии бракосочетания в ЗАГСе

"В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции <…> государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке производить при ограниченном количестве присутствующих лиц, не более 10 человек, включая лиц, вступающих в брак, работника органа записи актов гражданского состояния, фотографа и оператора", - говорится в постановлении.

Согласно опубликованной правительством статистике, за последние сутки в ЯНАО выявили 187 случаев заражения. За все время в регионе заразились 21 480 человек. Большая часть заразившихся - 17 136 человек - проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 344 случая были зафиксированы на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 558 человек, 153 пациента умерли.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов, а также оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.