Родители свердловских школьников смогут переводить детей на дистант

5 ноября губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что учащиеся первых-пятых классов школ Свердловской области после каникул, с 9 ноября, начнут обучение в очном формате, остальные школьники начнут учебу в дистанционном формате. Ранее власти рекомендовали продлить осенние школьные каникулы до 14 дней.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Школьники Свердловской области могут по решению родителей перейти на дистанционное обучение. Для этого необходимо подать заявление в администрацию образовательного учреждения, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков в прямом эфире портала Е1.ru в четверг.

"Могут [родители самостоятельно перевести детей на дистант], для этого нужно написать заявление директору школы, они могут такое решение принять", - сказал Креков, уточнив, что школа в таком случае обязательно удовлетворит заявление.

О режиме работы вузов

Креков также сообщил, что власти Свердловской области планируют продлить дистанционный режим работы в вузах до декабря.

Ранее вузам и сузам рекомендовали с 27 октября перейти на дистанционное обучение.

"Ноябрь месяц мы в плане студенчества будем работать однозначно дистанционно, думаю, декабрь тоже", - сказал Креков.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 37 тысяч. Последнее время в регионе фиксируют более 200 заразившихся ежедневно.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, иные массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 9 ноября самоизоляция для людей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.