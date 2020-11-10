На Урале вывели зимостойкий сорт сливы с плодами вдвое крупнее обычных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Новый зимостойкий сорт сливы, плод которой весит почти в два раза больше привычных плодов, выведен учеными на Урале. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) Уральского отделения РАН.

"Выведенная плодовая культура отличается высокой зимостойкостью, крупноплодностью: вес одного плода достигает 30 граммов, что почти вдвое превышает привычный размер, урожайностью -: с одного дерева можно собрать до 50 кг плодов, превосходным десертным вкусом, в связи с чем фрукты рекомендуется употреблять в свежем виде, но также они отлично подойдут для переработки", - сказали там.

Работа по выведению нового сорта длилась более 30 лет. В 2003 году селекционеры выделили сорт в число перспективных, а в 2015-м - передали в Госсортоиспытание. Сегодня саженцы сливы изучаются в государственных сортоучастках в разных регионах страны и через пару лет появятся в продаже. На сорт сливы "Горлица" уже получен патент.

"Сорт "Горлица" относится к разновидности сливы уссурийской, которая выделена в Сибири как самая зимостойкая. К тому же у нее хорошая пластичность - подходит к разным климатическим условиям Урала, Сибири и Дальнего Востока. В новом сорте мы добились главных для нас критериев: зимостойкость, вкус, урожайность, однако самым сложным было снизить риск выпревания в зоне корневой шейки. Это происходит при перепадах погоды, например, когда ложится снег на талую почву, и очень часто деревья гибнут по этой причине, не достигая возраста и пяти лет", - приводят в пресс-службе слова автора сорта, старшего научного сотрудника Свердловской селекционной станции садоводства Маргариты Исаковой.

Новый сорт сливы "Горлица" начинает цвести в середине мая, а созревает уже в начале августа. Деревья достигают в высоту 3-3,5 метров и начинают стабильно плодоносить на 3-4 год. Сливы имеют темно-бордовый цвет с желтой сладкой мякотью.

Свердловская селекционная станция садоводства (структурное подразделение УрФАНИЦ УрО РАН), созданная в 1935 году, сегодня является ведущим научным учреждением Среднего Урала. С 2014 года входит в состав Совета Ботанических садов Урала и Поволжья. За годы работы учеными станции создано и включено в Государственный реестр селекционных достижений РФ около 60 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур, уникальных по виду, форме и вкусу, устойчивых к самым распространенным заболеваниям, пригодных для выращивания в обширных регионах РФ, включая северные районы. Еще 40 сортов на данный момент проходят государственные испытания.