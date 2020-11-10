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Пандемия COVID-19

В Новом Уренгое отменили плату за детсады для детей, которые сидят дома

Мэр Андрей Воронов отметил, что по этому поводу было много обращений от горожан

ТАСС, 10 ноября. Власти города Новый Уренгой - крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - приняли решение не брать плату за детский сад с родителей, которые оставляют своих детей дома в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем официальном Telegram-канале во вторник.

"На городском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса принято решение не брать плату за детский сад с родителей, которые решили оставить детей дома во время режима повышенной готовности. Мы понимаем, что причин может быть несколько: дистанционная работа или больничный родителей, самостоятельное решение исключить лишние контакты своей семьи, чтобы не заразиться. Было много обращений от горожан по этому поводу", - написал он.

Воронов отметил, что он уже поручил и. о. заместителя по социальной политике Михаилу Терещенко дать соответствующие распоряжения руководителям дошкольных учреждений и разработать порядок, какие заявления и документы должны предоставить родители в таких случаях.

За последние сутки в ЯНАО выявлен 191 случай заражения коронавирусом. За все время в регионе заразились 22 439 человек. Большая часть заразившихся (17 979 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 460 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 520 человек, 162 умерли.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и yf транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов, а также оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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