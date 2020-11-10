В Новом Уренгое отменили плату за детсады для детей, которые сидят дома

ТАСС, 10 ноября. Власти города Новый Уренгой - крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - приняли решение не брать плату за детский сад с родителей, которые оставляют своих детей дома в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем официальном Telegram-канале во вторник.

"На городском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса принято решение не брать плату за детский сад с родителей, которые решили оставить детей дома во время режима повышенной готовности. Мы понимаем, что причин может быть несколько: дистанционная работа или больничный родителей, самостоятельное решение исключить лишние контакты своей семьи, чтобы не заразиться. Было много обращений от горожан по этому поводу", - написал он.

Воронов отметил, что он уже поручил и. о. заместителя по социальной политике Михаилу Терещенко дать соответствующие распоряжения руководителям дошкольных учреждений и разработать порядок, какие заявления и документы должны предоставить родители в таких случаях.

За последние сутки в ЯНАО выявлен 191 случай заражения коронавирусом. За все время в регионе заразились 22 439 человек. Большая часть заразившихся (17 979 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 460 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 520 человек, 162 умерли.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и yf транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов, а также оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.