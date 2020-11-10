Уральскому центру народного искусства в Екатеринбурге присвоили имя Родыгина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Имя известного советского композитора, автора песен, народного артиста России Евгения Родыгина присвоили Уральскому центру народного искусства в Екатеринбурге по приказу Министерства культуры Свердловской области. Об этом сообщил департамент информационной политики региона во вторник.

Композитор умер на 96-м году жизни 19 июля 2020 года.

"В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области Уральскому центру народного искусства присвоено имя известного уральского композитора Евгения Павловича Родыгина", - говорится в сообщении.

2020 год в регионе был объявлен Годом Евгения Родыгина. В честь него были проведены музыкальный фестиваль, II Всероссийский конкурс народно-песенного искусства им. Евгения Родыгина, межрегиональный дистанционный конкурс композиторов-песенников. Кроме того, в октябре вышел документальный фильм "Композитор Евгений Родыгин. В духе времени", съемки которого начались при жизни автора и были приурочены к его 95-летию.

Закрытие Года Евгения Родыгина в Свердловской области планируется 13 декабря в Уральском центре народного искусства. В концерте примут участие Уральский государственный академический русский народный хор, Уральский государственный русский оркестр и другие известные творческие коллективы Свердловской области.

О композиторе

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России, в 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, его наиболее популярные песни - "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и для фильмов Свердловской киностудии.

Композитор родился в Пермском крае. В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, был награжден медалью "За отвагу".