Ученые начали тестировать вещества, воздействующие на осложняющие COVID-19 болезни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Уральского отделения РАН и Волгоградского медицинского госуниверситета приступили к тестированию веществ, способных воздействовать на заболевания, которые осложняют течение инфекций, например, коронавирусной. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин.

"Мы уже приступили к выполнению этого проекта. Сегодня мы концентрируем свое внимание на создании средств борьбы с вирусными заболеваниями, а также с теми заболеваниями, которые способствуют [осложнению] или осложняют течение инфекций, например, коронавирусных. <…> Мы сегодня работаем с Волгоградским государственным медицинским университетом, уже занялись тестированием веществ, которые мы отбираем в том числе с учетом математического моделирования, которые могли бы воздействовать на эти нежелательные факторы", - сказал Чарушин.

Он отметил, что после заражения коронавирусной инфекции может возникать цитокиновый шторм - отклонение в поведении иммунной системы. Также возникают тромботические явления, добавил академик.

Ранее Чарушин сообщал, что коллектив ученых во главе со специалистами Института органического синтеза УрО РАН получил грант в 100 млн рублей на проект "Медицинская химия в создании лекарств нового поколения для лечения социально-значимых заболеваний". Ученые займутся разработкой противовирусных и антибактериальных препаратов, а также средств от болезни Паркинсона.