Свердловских стоматологов привлекут к работе с амбулаторными пациентами с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области привлекут стоматологов и педиатров к работе с амбулаторными пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Амбулаторное звено мы сейчас предполагаем всячески усиливать, в том числе привлекая и непрофильных врачей, например, разработан учебный специальный курс, который пройдут и врачи-стоматологи, и врачи-педиатры для лечения взрослых людей. Это делается для того, чтобы решить вопросы кадрового дефицита, который сегодня с учетом возросшей нагрузки достаточно виден", - сказал Креков.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 39 тысяч. Последнее время там фиксируют более 200 заразившихся ежедневно.