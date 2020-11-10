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Пандемия COVID-19

Свердловских стоматологов привлекут к работе с амбулаторными пациентами с коронавирусом

Для переобучения специалистов разработали учебный курс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области привлекут стоматологов и педиатров к работе с амбулаторными пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Амбулаторное звено мы сейчас предполагаем всячески усиливать, в том числе привлекая и непрофильных врачей, например, разработан учебный специальный курс, который пройдут и врачи-стоматологи, и врачи-педиатры для лечения взрослых людей. Это делается для того, чтобы решить вопросы кадрового дефицита, который сегодня с учетом возросшей нагрузки достаточно виден", - сказал Креков.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 39 тысяч. Последнее время там фиксируют более 200 заразившихся ежедневно.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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