В Югре в 2021 году планируют добыть менее 230 млн тонн нефти

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компании, ведущие деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2021 году планируют добыть менее 230 млн тонн нефти. Об этом сообщила в среду ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

7 ноября был утвержден отчет Комаровой о деятельности правительства Югры в 2020 году. В документе, в частности, говорится, что согласно прогнозу, добыча нефти по итогам текущего года составит 210 млн тонн против 236,1 млн тонн в 2019 году.

"Мы закладываем объем производства на 2021 год ниже 230 млн тонн", - сказала она.

На вопрос о снижении на 11% добычи нефти в 2020 году в сравнении с 2019 годом, глава региона отметила, что это очень плохо для экономики. "Такое уже было в истории добычи в течение предыдущих 15 лет. Это плохо. Для экономики всегда снижение объемов производства - понижает эффективность той или иной области экономической деятельности. Тяжело то, что одновременно и стоимость этого продукта на мировых рынках очень волатильна. В итоге под большим риском все те планы, бюджетные прежде всего, государств, регионов, на которые влияют объемы и стоимость нефти на мировом рынке", - уточнила Комарова.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл". Эти предприятия добывают 80,2% всей нефти в Югре.

По данным правительства ХМАО, в регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Комарова сообщала, что добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.