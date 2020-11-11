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На Ямале завершили ремонт после пожара на газопроводе

2 ноября на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" произошел разрыв с возгоранием

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проведение аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе "Ямбург - западная граница СССР", где в ночь на 2 ноября произошла авария, полностью завершено. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Югорск".

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"Работы [на месте происшествия] полностью завершены", - сказал собеседник агентства. К работам были привлечены 59 человек и 14 единиц специальной техники, добавили в пресс-службе.

В САЦ Минэнерго ранее сообщали, что авария произошла 2 ноября в 00:45 мск на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" диаметром 1 400 мм. Произошел разрыв с возгоранием при давлении в 70 атмосфер. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям не было.

Прокуратура ЯНАО проводит по факту происшествия проверку.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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