На Ямале завершили ремонт после пожара на газопроводе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проведение аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе "Ямбург - западная граница СССР", где в ночь на 2 ноября произошла авария, полностью завершено. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Югорск".

"Работы [на месте происшествия] полностью завершены", - сказал собеседник агентства. К работам были привлечены 59 человек и 14 единиц специальной техники, добавили в пресс-службе.

В САЦ Минэнерго ранее сообщали, что авария произошла 2 ноября в 00:45 мск на 59-м км магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" диаметром 1 400 мм. Произошел разрыв с возгоранием при давлении в 70 атмосфер. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям не было.

Прокуратура ЯНАО проводит по факту происшествия проверку.