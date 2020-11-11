Пловец Мельников преодолеет 1,4 тыс. км на акции по сбору средств для девочки со СМА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Участник многодневного благотворительного заплыва "Щедрый заплыв" ультрамарафонец Виктор Мельников проплывет 1 416 км - это символическое расстояние от Москвы до Полевского Свердловской области, в котором живет четырехлетняя девочка с врожденной мышечной дистрофией. За счет акции необходимо собрать свыше 320 тысяч рублей на кресло-коляску для ребенка, сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС руководитель бюро Русфонда в Свердловской области Наталья Ковпак.

"Виктор Мельников "плывет" в город Полевской в Свердловской области. Именно там проживает девочка, которую зовут Алиса Чуйкова, ей 4 года, у нее СМА (спинальная мышечная атрофия - прим. ТАСС). <…> Алисе требуется кресло-коляска. Общая сумма, которую нужно собрать - 327 040 рублей", - сказала Ковпак.

Как пояснил директор региональных проектов Русфонда Станислав Юшкин, в заплыве участвуют четыре спортсмена, которые плывут символическое расстояние до четырех регионов. В них находятся дети, которым нужна помощь. Спортсмену, "плывущему" в Свердловскую область необходимо преодолеть 1 416 км, в Ростов-на-Дону - 959 км, Симферополь - 1 227 км, Тольятти - 198 км. Заплыв проходит в крытых бассейнах, в день спортсмены и их команда поддержи проплывают по 26-48 километров.

Русфонд (Российский фонд помощи) - один из крупнейших благотворительных фондов России. Миссия фонда - это помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Всего с 1996 года собрано свыше 15,143 млрд руб., помощь получил 25 961 ребенок. На 5 ноября 2020 года собрано 1 081 731 686 руб., помощь получили 895 детей.