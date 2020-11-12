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Тобольский музей запустил VR-экскурсии, которые проведет правнук личного повара Николая II

Историко-архитектурный музей-заповедник стал центром экскурсионной программы турпроекта "Императорский маршрут"

ТЮМЕНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник запустил VR-тур по Музею семьи императора Николая II, который представляет собой онлайн-прогулки по трехмерным моделям помещений музея с точками обзора во всех направлениях, сообщила пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник запустил VR-тур по Музею императорской семьи. Экскурсию проводит правнук личного повара царской семьи, историк и писатель Петр Мультатули", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с августа 1917 по апрель 1918 года в доме находилась в заключении царская семья, а рядом в доме купца Корнилова жили их приближенные, в том числе и прадед Петра Мультатули, старший повар императорской кухни, Иван Михайлович Харитонов. Зрители услышат и увидят историю последних дней пребывания царя с семьей в Тобольске, интересные факты и уникальные экспонаты.

Музей семьи императора Николая II был открыт 29 апреля 2018 года в Тобольске при поддержке правительства Тюменской области. Выставка включает в себя уникальный предметный ряд, состоящий как из предметов, принадлежавших императорской семье, так и произведенных поставщиками императорского двора. Музей в Тобольске стал центром экскурсионной программы туристического проекта "Императорский маршрут".

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