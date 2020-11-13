В ЦВО автоматизировали процесс дезинфекции транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) разработали и внедрили автоматическую систему дезинфекции транспорта, въезжающего в воинские части и на иные военные объекты. Об этом сообщил начальник управления РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов, подводя итоги боевой подготовки войск в 2020 году.

"Из-за складывающейся эпидемической обстановки разработали систему, исключающую участие военнослужащих в дезинфекции въезжающего транспорта. Автомобиль, поставленный на площадку спецобработки, обрызгивается дезраствором под разными углами при помощи разработанной круговой рамки и комплекта авторазливочной станции АРС-14КМ", - сказал Родионов.

Он добавил, что ранее для проведения дезинфекции транспортного средства приходилось привлекать специалистов-химиков, которые вручную обрабатывали автомобиль, что существенно дольше и создает риски заражения. Новая система позволила сократить время дезинфекции почти в два раза - с 10 до 6 минут.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что сейчас практически все гарнизоны военного округа располагают образцами данного комплекса, получившего название "Каскад". Его разработали специалисты РХБ защиты в регионах Среднего Урала.

Всего в шести регионах Уральского федерального округа заразилось коронавирусом 137 632 человек, выздоровело 97 799, умерло 1 746 человек.