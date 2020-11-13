Власти Челябинской области запустят оказание телемедицинских услуг

В Челябинской области действуют масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Медики Челябинской области, где выявляют примерно по 200 заражений коронавирусом ежедневно, со следующей недели начнут оказывать услуги с помощью современных телекоммуникационных технологий, чтобы уменьшить количество людей, приходящих в больницы. Об этом в пятницу журналистам сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"Город Челябинск нам дает 42% по заболеваемости. Со следующей недели запускаем телемедицину, для того чтобы максимальное количество людей [в Челябинске], имеющих смартфон или компьютер, перешли на режим телемедицинских консультаций. А дальше будем транслировать в другие территории", - сказала Гехт.

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова пояснила, что задействуют две платформы: системы "Барс" и "Медведь". Идентифицировать пациентов будут через портал госуслуг. "Технологии будут доступны для пациентов, которые уже идут на повторный прием, так как первый прием всегда должен проходить очно. <…> В первую очередь, система заработает там, где наблюдается наибольшее напряжение по оказанию амбулаторной медицинской помощи", - сказала Сахарова.

В Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксировалось свыше 150 новых случаев коронавируса, медики в последнюю неделю отмечают уже порядка 200 заражений в день. По данным областного Минздрава, на утро 13 ноября в регионе подтверждено 22 682 случая заражения (плюс 207 ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 885 человек. Всего 16 027 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.