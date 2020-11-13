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Два автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области

Погиб 13-летний ребенок

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на региональной автодороге в Тюменской области, погибла 13-летняя девочка, ее сестра госпитализирована, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"13-летняя девочка погибла в ДТП на 57-м километре региональной автодороги Ялуторовск - Ярково. Здесь на встречную полосу выехала Lada 14-й модели, произошло столкновение с автомобилем Hyundai Tucson, после этого обе машины отбросило в ограждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что погибшей школьнице, жительнице Ярковского района, 13 ноября исполнилось 13 лет. За рулем Lada находилась ее 23-летняя сестра, она госпитализирована. В автомобиле Hyundai, предварительно, пострадавших нет.

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