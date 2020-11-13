В Тюменской области ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет

"Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией", - цитирует оперативный штаб губернатора Тюменской области Александра Моора.

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области с 15 ноября ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет из-за коронавируса, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

Он добавил, что цель введения ограничений - сбережение жизней и здоровья людей, находящихся к группе риска.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября. По данным оперативного штаба, на 13 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 15 412 человек, выздоровели 9 975, умерли 103.