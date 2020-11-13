Педагогов и воспитателей Нового Уренгоя будут регулярно тестировать на COVID-19

"На очередном заседании городского штаба приняли решение о регулярном тестировании на коронавирус педагогов школ и детских садов. Ситуация по количеству заболевших в городе напряженная", - написал он.

ТАСС, 13 ноября. Власти Нового Уренгоя - крупнейшего города в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приняли решение о регулярном тестировании на коронавирусную инфекцию учителей и воспитателей города. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава города Андрей Воронов.

Воронов отметил, что сводка по коронавирусу говорит о том, что в городе удалось существенно уменьшить количество вызовов к детям. "Конечно, здесь свою роль сыграли и каникулы, и частичный переход на дистант. Дети часто переносят коронавирус незаметно, но при этом могут заразить и педагогов, и родителей. Постоянный контроль за здоровьем учителей и воспитателей даст необходимый эффект, уверены специалисты", - добавил глава города.

Согласно опубликованной правительством статистике, за последние сутки в ЯНАО прибавилось 193 случая заражения. За все время в регионе заразились 23 018 человек. Большая часть заразившихся (18 509 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 509 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 898 человек, 184 умерли, в том числе восемь человек за прошедшие сутки.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов в период с 23:00 до 06:00. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.