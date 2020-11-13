Курганские власти установили тарифы на водо- и теплоснабжение после предупреждения ФАС

ТАСС, 13 ноября. Курганские власти установили тарифы на услуги "Курганским теплоэнергетическим системам", "Шадринским тепловым сетям" и "Тепло ресурсу", исполнив предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщается в пятницу на официальном портале антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС потребовала у департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установить тарифы на водо- и теплоснабжение, поскольку департамент необоснованно отказывал в этом ряду предприятий. Перед этим Генпрокуратура РФ попросила проверить исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Курганской области из-за проблем с обеспечением населения услугами ЖКХ.

"На заседании правления департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установил тарифы в отношении ООО "Курганские теплоэнергетические системы", ООО "Шадринские тепловые сети" и ООО "Тепло Ресурс", тем самым выполнив предупреждение ФАС. <…> Действия регионального органа препятствовали выходу организаций на рынок теплоснабжения и водоснабжения и тем самым ограничивали конкуренцию на территории области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компаниям отказывали в установлении тарифов, ссылаясь на отсутствие их в реестре субъектов естественной монополии. "Однако такое требование не предусмотрено тарифным законодательством", - подчеркнули в ведомстве.