В инновационный центр "Татищев" на Урале планируют инвестировать 17 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в проект Инновационного научно-технологический центра "Татищев" в Свердловской области составит порядка 17 млрд руб., сообщила в пятницу министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова на площадке "Иннопром онлайн".

"Проект инициирован правительством [Свердловской области] и Уральским федеральным университетом при поддержке правительства Свердловской области. Общий объем заявленных инвестиций по проекту составляет порядка 17 млрд рублей. Глобальная цель проекта - создание центра технологических компетенций мирового уровня и развитие научно-исследовательской и производственной инфраструктуры, а также системы подготовки высококвалифицированных кадров не только для Свердловской области, но и других регионов Уральского федерального округа", - сказала она.

В числе потенциальных резидентов центра, по ее словам, представлены предприятия государственных корпораций "Ростех", "Росатом" и "Роскосмос", которые определяют межрегиональный характер проекта, а также его мощный интеграционный потенциал для решения производственно-технологических задач промышленного комплекса.

Казакова подчеркнула важность корреляции проекта с программой по созданию Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), которая реализуется по соглашению о сотрудничестве между правительством Свердловской области, правительством Челябинской области и правительством Курганской области по нацпроекту "Наука".

Инновационный научно-технологический центр "Татищев" - инфраструктурный проект в сфере производственных технологий и цифровой экономики, аналогичный проекту "Сколково". Он позволит превращать результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в высокотехнологичные продукты и производства.

Разместить новый центр планируется неподалеку от технопарка высоких технологий "Университетский", который является региональным оператором Фонда "Сколково". Предполагается, что площадь ИНТЦ составит 230,5 га и будет разделена на зону размещения промышленных объектов, рекреационную зону и зону УрФУ.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" переместилась в онлайн-формат: платформа "Иннопром онлайн" была запущена после переноса мероприятия с июля 2020 на июль 2021 года из-за пандемии коронавируса. В 2012 году правительство России присвоило международной промышленной выставке "Иннопром" федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ.