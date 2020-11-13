Более 65 тыс. семей в Югре получили наборы с продуктами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Каждая третья семья с детьми, проживающая в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, получила финансовую поддержку из бюджета региона, а также более 65 тыс. югорчан обеспечено "коробками добра" - продуктовыми наборами и средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщила директор департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры Тереза Пономарева.

"Всего в Югре действует 91 мера социальной поддержки, из них для семей с детьми предусмотрено 49. В этом году мы значительно улучшили условия предоставления поддержки, ушел ценз оседлости для пяти видов поддержки. С начала года каждая третья семья получила финансовую поддержку из средств. <…> В этом году ввели такую меру поддержки, как "коробка добра" - каждая нуждающаяся семья может обратиться и получит продукты питания, предметы первой необходимости и средства защиты, такой помощью охвачены более 65 тыс. югорчан", - рассказал Пономарева в ходе прямого эфира с губернатором Натальей Комаровой на тему "Поддержка семей с детьми в условиях пандемии".

Член Координационного совета при правительстве РФ по проведению "Десятилетия детства" Галина Семья отметила высокие результаты, которых смог добиться регион.

"Я посмотрела отчет мероприятий и план второго этапа ["Десятилетия детства"]. Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила в прошлом году 100 % - эта цифра недостижима для многих регионов, вы опередили общероссийский уровень. Численность родителей, лишенных родительских прав снизилась на 13 %, это значит, что заработала профилактика, система оказания помощи, в среднем по России эта цифра составляет всего лишь 7,6 %. Самая потрясающая цифра - число детей-сирот, которые устроены в семьи, в целом по России составляет 89%, а в Югре эта цифра достигла 99,6 %. У вас всего лишь 30 с небольшим детей в учреждениях для сирот - это мечта многих регионов и показатель труда, вложенного в эту работу", - сказала она.