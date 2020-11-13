Снег и морозы до 30 градусов ночью ожидаются в нескольких регионах УрФО в выходные

ТАСС, 13 ноября. Осадки в виде снега, а также похолодание в ночные часы ожидаются в регионах Уральского федерального округа 14-15 ноября. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура воздуха в ночные часы опустится ниже минус 30 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 14 ноября] облачно с прояснениями, ночью - в большинстве районов, а днем местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 9-14 градусов, на крайнем севере до минус 19 градусов, днем - минус 7-12 градусов. Порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В воскресенье в регионе ожидается небольшой снег ночью, температура воздуха опустится до минус 21 градуса. В Курганской области, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, в воскресенье похолодает - синоптики ожидают от 10 до 15 градусов ниже нуля днем и минус 6-11 - ночью. В Челябинской области снег ожидается лишь в субботу, сообщают в региональном гидрометцентре, в выходные возможны порывы ветра до 13-14 м/с, температура воздуха в ночные часы понизится до минус 23 градусов в некоторых районах региона.

Как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в Тюменской области 14-15 ноября ожидается похолодание, температура воздуха 15 ноября понизится до минус 17 градусов ночью, днем в эти дни средняя температура воздуха составит минус шесть градусов, ожидается небольшой снег, местами сильные порывы ветра до 14 м/с. Похолодание также придет в Ханты-Мансийский автономный округ: в ночные часы температура воздуха в субботу понизится до 29 градусов ниже нуля, а в воскресенье уже до минус 31-26. Осадков не ожидается, в отдельных районах изморозь.

В Ямало-Ненецком автономном округе ночные температуры в выходные при прояснении опустятся до минус 33 градусов, местами возможен небольшой снег.

Последствия непогоды на Урале

Как отмечают в пресс-службе администрации Кургана, в четверг было вывезено 24 тонны снега только с центральной площади и проспекта Машиностроителей. В пятницу днем продолжали вывоз снега, в городе работали порядка 30 единиц техники. Также рабочие предприятия подметали тротуары центральных улиц, вручную очищали от снега пешеходные переходы и перекрестки, тротуары.

В ночь на 13 ноября в Свердловской области начался первый серьезный снегопад, после которого снег не растаял, сообщают в департаменте информационной политики региона. Его последствия на региональных дорогах ликвидировали 356 единиц снегоуборочной техники.