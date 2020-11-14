КБР предложила три инфраструктурных проекта для включения в госпрограмму развития СКФО

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направили в Минэкономразвития РФ три проекта по улучшению коммунальной инфраструктуры региона для включения в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2021 год. Проекты предусматривают улучшение водоснабжения и строительство очистных сооружений в населенных пунктах региона, сообщил ТАСС премьер-министр КБР Алий Мусуков.

Как отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников, финансирование госпрограммы развития СКФО на 2021 год будет увеличено до 17,1 млрд рублей (на 3,6 млрд рублей, плюс 27% к уровню текущего года). Приоритетами должно стать улучшение коммунальной инфраструктуры, создание рабочих мест, развитие АПК, малого и среднего предпринимательства.

"В целях обеспеченности коммунальной и энергетической инфраструктурой в Минэкономразвития РФ направлено обращение о выделении средств из федерального бюджета в 2021 году на реализацию трех крупных инфраструктурных проектов. В том числе строительство II очереди Зольского группового водопровода, который станет завершающим этапом организации снабжения качественной питьевой водой населенных пунктов района и обеспечит эффективное использование ранее затраченных на строительство 1-й очереди Зольского группового водопровода средств (стоимость объекта в текущих ценах составляет чуть более 1,497 млрд рублей)", - сказал Мусуков.

Два других проекта планируется реализовать в Эльбрусском районе. "Следующий проект - строительство очистных сооружений в городе Тырныауз, на разработку проектно-сметной документации которого необходимо 18 млн рублей, стоимостью - 478,1 млн рублей и реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до селения Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в селении Эльбрус, Эльбрусского района КБР (на разработку проектно-сметной документации объекта необходимо чуть более 17,7 млн рублей, стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах - 933,8 млн рублей", - сказал Мусуков.

В 2020 году в республике в рамках госпрограммы строятся четыре объекта водоснабжения в населенных пунктах республики и школа на 440 мест в Майском районе.