Военнослужащие и поисковики в Ленобласти установили имена 800 советских солдат и офицеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Поисковики и военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в ходе "Вахты памяти - 2020" установили имена более 800 советских солдат и офицеров, покоившихся в братских захоронениях на территории Ленинградской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ЗВО.

"В ходе совместных поисковых экспедиций, проведенных на территории Ленинградской области поисковыми отрядами и военнослужащими инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, удалось установить имена более 800 советских солдат и офицеров, покоившихся в братских захоронениях на территории региона", - говорится в сообщении.

На протяжении полугода саперы провели инженерную разведку более 20 тыс. кв. м территории в местах, где позднее были обнаружены останки красноармейцев, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов, вывезли и утилизировали на полигоне более 300 взрывоопасных снарядов и мин.

Поисковые работы проводились в местах крупных сражений советской армии, проходивших в разные периоды Зимней и Великой Отечественной войн: острове Клест Выборгского залива, Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный бор и других населенных пунктах Ленобласти.

Всероссийская "Вахта памяти" проводится на территории РФ ежегодно. За семь лет плодотворной работы, поисковиками и военнослужащими было захоронено более 150 тыс. советских солдат и установлено около 8 тыс. имен защитников Родины.