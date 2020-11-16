Фестиваль "Этномода" в Адыгее представит инициативы молодых дизайнеров-инвалидов

МАЙКОП, 16 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Этномода", организатором которого выступают Адыгейский госуниверситет и Российский союз молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, в этом году станет одной из первых площадок для реализации новой инициативы по развитию инклюзивной моды. Предполагается расширенный и многообразный кастинг моделей. Об этом проекте рассказала ТАСС дизайнер-модельер из Адыгеи, создатель лаборатории моды и платформы по продвижению молодых дизайнеров SuzieM FashionLAB Сусанна Макерова.

Фестиваль состоится 1-2 декабря, география участников значительно расширилась. Конкурсные заявки подали молодые модельеры из Испании, Италии, Уганды, Колумбии, Бразилии, Турции, Доминиканы, Индонезии, Эквадора, Израиля, Нидерландов. Определяется формат участия представителей Австрии, Великобритании, Индии, Японии, Китая.

"В этом году "Этномода", которая в связи с пандемией коронавируса и требованиями Роспотребнадзора пройдет частично в формате онлайн, а частично - в традиционном, станет одной из первых площадок для реализации новой инициативы по развитию инклюзивной моды. Среди участников конкурса есть дизайнеры с особенностями, "уникалиями". Это молодые модельеры из Колумбии и России", - сказала Макерова.

Развивать инклюзивную моду будут в рамках "Этномоды" в республике на базе Адыгейского госуниверситета в продолжение темы, заявленной организатором масштабных мероприятий в сфере моды, владелицей двух брендов - Modavision и Maestrokid Ольгой Иф. Плотное сотрудничество с ней началось в минувшем году, первый результат - создание открытой творческой площадки для поиска модных тенденций на основе этники, а главное - перспектив и развития потенциала молодых дизайнеров на международном уровне, уточнила Макерова.

В конкурсе "Этномода" будет участвовать дизайнер с особенностями развития из Колумбии Йолис Монтаньес, сообщила ТАСС Ольга Иф. Несмотря на ограниченность движения, у девушки работает только левая рука, Йолис борется за свою мечту стать известным модельером и выйти на большие подиумы. "Мы счастливы, что можем приблизить ее к этой цели", - отметила Ольга Иф.

Впервые творческий конкурс "Этномода" состоялся в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля "Студенческая весна на Кавказе", который был организован Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи (РСМ). Сегодня "Этномода" - это центральное событие направления "Оригинальный жанр" федеральной программы поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна РСМ".