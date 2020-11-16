В Ингушетии создали резерв медикаментов

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии создали резерв медикаментов в больницах региона и закупили новое оборудование для лечения больных с коронавирусом. Также созданы дистанционные консультативные центры, говорится в сообщении пресс-службы глава и правительства региона.

"На средства резервного фонда правительства РФ приобретено медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, кардиомониторы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, аппарат для ПЦР, аппарат для определения газов крови, компьютерный томограф, видеобронхоскоп, спирографы и др. Создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Подготовлены и направлены заявки по дальнейшей потребности в медикаментах и изделиях медицинского назначения согласно рекомендациям Минпромторга и Минздрава РФ", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоевой.

Как сообщается, также закуплены и установлены рампы для проводки кислорода, установлены кислородные точки. В лечебных учреждениях предусмотрено лечение от коронавируса пациентов кардиологического, эндокринологического, онкологического, хирургического и травматологического профилей.

"Созданы три консультативных дистанционных центра анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей, беременных женщин. В данный момент в республике функционирует 635 коек, из них 373 койки с кислородом, в том числе 72 реанимационные. Вместе с тем, остается ряд вопросов, требующих внимания правительства, среди них подготовка лаборантов и закупка ПЦР лаборатории, рекомендация к дооснащению учреждений аппаратами ИВЛ и увеличению запаса лекарственных препаратов для проведения специфического лечения", - цитирует также пресс-служба министра.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения, всего инфицированы 8 401 человек, из них 104 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 39 человек, из них 6 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в Ингушетии умерли 104 человека, выздоровели 6 927.