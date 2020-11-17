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Трутнев поручил главам дальневосточных регионов сформировать градостроительный совет

Полпред президента России в ДФО также поручил регионам представить в правительство доклад о проводимой работе по формированию комплексной жилой застройки с учетом мнения граждан

ТАСС, 17 ноября. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам поездки в Амурскую область дал ряд поручений, направленных на улучшение градостроительной политики ДФО. Как сообщили в пресс-службе аппарата полпреда, главам регионов рекомендовано сформировать региональный градостроительный совет.

"Вице-премьер дал поручения по улучшению градостроительной политики в регионах ДФО. Так, главам дальневосточных регионов рекомендовано сформировать региональный градостроительный совет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, совместно с Минстроем России поручено представить в правительство России доклад о проводимой работе по формированию комплексной жилой застройки с учетом мнения граждан в целях создания современных жилых кварталов с применением передовых архитектурных решений.

Ранее Трутнев ознакомился с ходом реализации проектов "Золотой мили" в Благовещенске. "Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь, на одной трети которой уже проведены работы, участок открыт.

Объем капитальных вложений в проект берегоукрепления и реконструкции набережной Благовещенска составит 39 млрд рублей, сообщал ранее губернатор Амурской области Василий Орлов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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