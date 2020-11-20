Количество осадков в 11 муниципалитетах Приморья вдвое и более превысило месячную норму

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Общее количество выпавших за минувшие полтора суток осадков в 11 муниципальных образованиях Приморского края в два раза превысило месячную норму, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра в пятницу. Там уточнили, что такие цифры отчасти объясняются смешанным характером осадков.

"С начала непогоды во Владивостоке выпало 44,3 мм осадков, что составляет 144% от месячной нормы. Выпадение двух месячных норм зафиксировано в Хасанском районе, Дальнереченске, Находке и Уссурийске, Спасском, Черниговском, Ханкайском, Октябрьском, Пограничном и Яковлевском районах. В Хорольском районе показатель превысил три месячных нормы. Однако надо отметить, что в ноябре эти нормы для многих районов рассчитываются по снегу, а у нас за это время и дожди были, поэтому цифры такие большие", - рассказал представитель пресс-службы.

Сотрудники компании "Примавтодор", занимающейся содержанием дорог в Приморском крае, заявили, что после циклона проезд ко всем населенным пунктам обеспечен, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"АО "Примавтодор" продолжает ликвидацию последствий циклона, который проходит на территории Приморского края. Заблокированных поселений нет. Все дороги края чистятся и обрабатываются противогололедными материалами. Проезд по всем дорогам открыт", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, филиалы компании переведены в круглосуточный режим работы. На перевалах края продолжает дежурить техника для помощи водителям.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, на юге края ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Как сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев, вывоз мусора на многих территориях во Владивостоке приостановлен до тех пор, пока не улучшится дорожная обстановка.

"В два часа ночи четверга нам уже поступили сигналы об обледенении дорог, и все машины остановили вывоз. Мы предупредили, что не будем штрафовать подрядчиков за несвоевременный вывоз мусора и рекомендуем оставить технику в гаражах, но наши операторы должны будут, когда уляжется непогода и будут налажены проезды, выгребать мусор "под лопату". И мы очень просим управляющие компании и коммунальные службы содействовать в подборе мусора и выбрасывании его в бак", - сказал Лазарев.

По данным Минэнерго РФ, почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. После сбоев на электросетях специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, на части адресов удалось быстро вернуть электричество и тепло, на других объектах из-за сложных условий работы продолжаются.

Во Владивостоке накануне введен режим ЧС. В результате непогоды в городе повалено порядка 4,5 тыс. деревьев и крупных веток. На маршруты в пятницу вышло 440 автобусов и 2 электробуса. Движение трамваев и троллейбусов на данный момент невозможно из-за обледенения контактной сети.

В новость были внесены изменения (02:45 мск) - добавлена информация о состоянии краевых дорог