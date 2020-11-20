ПВР на 200 человек готовы в районе под Красноярском, где резко вырос уровень воды в реке

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) на 200 человек подготовлены в Манском районе Красноярского края, где в районе села Нарва резко вырос уровень воды в реке Мане. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава района Артем Черных.

"В четверг в результате формирования ледостава произошел резкий подъем уровня воды в реке Мане в районе села Нарва. В превентивных целях оповещено население. Подготовлены два ПВР на 200 человек. На 08:00 (04:00 мск) уровень воды составил 275 см", - сообщил Черных.

Критический уровень в районе Нарвы - 390 см. При его достижении под подтопление попадают 18 домов с населением 33 человека. При уровне 450 см - 52 дома с населением 150 человек.

По словам главы района, анализируется динамика подъема воды, проведена оперативная работа со всеми службами.

Нарва - село в Красноярском крае. Население - около 1,2 тыс. человек.