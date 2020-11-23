Спасенный туристами молодой шакал стал новым обитателем вольерного комплекса в Сочи

ТАСС, 23 ноября. Молодой шакал, сбитый автомобилем в районе Красной поляны Сочи и доставленный туристами в ветеринарную клинику, стал новым обитателем вольерного комплекса "Лаура", сообщила ТАСС заведующая комплексом Наталья Требоганова.
"Молодой шакал, которому нет даже года, был на дороге сбит машиной. Думая, что это собака, туристы доставили его ветеринарную клинику, и уже через сутки травмированное животное попало в "Лауру". Теперь в нашем вольерном комплексе есть новый обитатель, получивший кличку Джим", - сказала она.
По словам Требогановой, для выхаживания шакаленка с черепно-мозговой травмой, который поначалу не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, потребовалось немало усилий сотрудников вольерного комплекса. Сейчас Джим проявляет активность, любознательность и хороший аппетит, четко ориентируясь во времени своего кормления.
"Джима мы поселили в вольере, расположенном по соседству с семейством шакалов - старыми самцом и самкой, а также их пятилетним сыном. Мы наблюдаем за поведением животных и рассчитываем, что они смогут в дальнейшем ужиться большой компанией", - добавила собеседница агентства.
В вольерный комплекс "Лаура" попадают дикие звери, оказавшиеся по той или иной причине в беде, которые не могут выжить в естественных природных условиях из-за ранения, слабости или потери родителей. Одних выхаживают и возвращают в привычную среду обитания, другие остаются в просторных вольерах до конца жизни под присмотром специалистов и опекунов. "Лаура", созданный в 2002 году на южном кордоне Кавказского государственного природного биосферного заповедника, стал первым в Краснодарском крае центром, который занялся профессиональной эколого-просветительской работой.
Сейчас в вольерном комплексе проживают более 30 видов зверей и птиц. Среди них - волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а также любимец посетителей - черный гриф с поврежденным крылом по кличке Графиня.