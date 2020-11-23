Спасенный туристами молодой шакал стал новым обитателем вольерного комплекса в Сочи

"Молодой шакал, которому нет даже года, был на дороге сбит машиной. Думая, что это собака, туристы доставили его ветеринарную клинику, и уже через сутки травмированное животное попало в "Лауру". Теперь в нашем вольерном комплексе есть новый обитатель, получивший кличку Джим", - сказала она.

По словам Требогановой, для выхаживания шакаленка с черепно-мозговой травмой, который поначалу не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, потребовалось немало усилий сотрудников вольерного комплекса. Сейчас Джим проявляет активность, любознательность и хороший аппетит, четко ориентируясь во времени своего кормления.

"Джима мы поселили в вольере, расположенном по соседству с семейством шакалов - старыми самцом и самкой, а также их пятилетним сыном. Мы наблюдаем за поведением животных и рассчитываем, что они смогут в дальнейшем ужиться большой компанией", - добавила собеседница агентства.

В вольерный комплекс "Лаура" попадают дикие звери, оказавшиеся по той или иной причине в беде, которые не могут выжить в естественных природных условиях из-за ранения, слабости или потери родителей. Одних выхаживают и возвращают в привычную среду обитания, другие остаются в просторных вольерах до конца жизни под присмотром специалистов и опекунов. "Лаура", созданный в 2002 году на южном кордоне Кавказского государственного природного биосферного заповедника, стал первым в Краснодарском крае центром, который занялся профессиональной эколого-просветительской работой.

Сейчас в вольерном комплексе проживают более 30 видов зверей и птиц. Среди них - волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а также любимец посетителей - черный гриф с поврежденным крылом по кличке Графиня.