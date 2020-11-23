Жителям Новгородской области результаты теста на коронавирус будут сообщать с помощью СМС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. СМС о результате теста на коронавирус начнут приходить со среды на номера телефонов жителей Новгородской области, оставленных ими при сдаче анализа. Об этом в понедельник в ходе заседания оперативного штаба сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Поручение - со среды начать СМС-информирование тех людей, у которых есть положительные или отрицательные тесты, у кого телефон был указан при заборе теста. Средства, соответственно, будут выделены для этой работы из резервного фонда. И со следующего понедельника должен заработать региональный колл-центр, который позволит на простые вопросы людям давать ответы, записываться ко врачу и т.д. Я знаю, что есть сейчас федеральная программа: планируется выделить отдельный номер, и даже если он выделен не будет (по каким-то причинам это произойдет не в понедельник), с понедельника он [колл-центр] должен работать на региональном номере, который у нас есть", - сказал Никитин.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируется более 100 случаев ежедневно, на 23 ноября суточный прирост составил 178 - максимальный показатель за все время пандемии. Весенний максимум (26 мая) составлял 89 случаев за сутки. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 10 426, число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 7 539, умер 91 пациент.