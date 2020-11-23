Ставрополье предлагает изменить налоговое законодательство для решения проблемы недостроев

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья предлагают внести корректировки в налоговое законодательство, чтобы решить проблему с недостроенными зданиями в туристическом регионе Кавказских Минеральных Вод, где более 50 подобных объектов. Об этом сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"У нас стоит проблема с объектами незавершенного строительства, находящимися в федеральной или частной собственности, так называемыми долгостроями, их у нас 53 объекта на территории Кавмивнод", - сказал Трухачев на круглом столе в Совете Федерации по поводу восстановления и развития туристской отрасли.

По его словам, краевые власти готовят предложения по решению этого вопроса. "Мы хотим, чтобы на федеральном уровне посмотрели и дополнили статьи Налогового кодекса и изменили коэффициент, который бы при увеличении понуждал наших собственников, которые имеют эти объекты, чтобы они сделали все необходимые вещи, чтобы восстанавливать эти объекты, приводить их в нормальное состояние. <…> Без корректировки налогового законодательства на уровне федеральной власти здесь региону сделать ничего невозможно", - отметил министр.

Он добавил, что по объектам, которые находятся в федеральной собственности, ведется отдельная, адресная работа. "Но такая проблема существует, она носит системный характер", - подчеркнул Трухачев.

В свою очередь, глава Кисловодска Александр Курбатов на круглом столе сообщил, что в городе-курорте остро стоит проблема с долгостроями. "Мы говорим об увеличении койко-мест, но 20% коечной мощности у нас заморожено в виде недостроев, которые принадлежат разного рода собственникам, которые не хотят менять ситуацию. Мы готовы предложить повышающие коэффициенты на налоги для недостроев. <…> Никак иначе поднять этот огромный пласт не получается", - сказал Курбатов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по социально-экономическому развитию региона Кавказских Минеральных Вод в Пятигорске 1 ноября говорил о том, что властям необходимо создать механизм стимулирования достройки объектов, которые находятся в незавершенном состоянии на курортах Кавминвод.

О регионе

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.

Ранее первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, который курирует развитие СКФО, заявлял, что правительство РФ направит в 2021 году 1,5 млрд рублей на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. По данным министерства, в 2018-2020 годах на развитие курортов Ставрополья было направлено 2,8 млрд рублей.