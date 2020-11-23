Ингушетия выплатила все долги за сельхозтехнику, взятую в лизинг

МАГАС, 23 ноября. /ТАСС/. Ингушетия выплатила долги и выкупила всю технику, взятую в лизинг в 2011-2012 годах, это более 800 единиц таких машин, как тракторы, комбайны, культиваторы. Об этом ТАСС рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия Магамед Гагиев.

"Мы выкупили сельхозтехнику, находившуюся у аграриев республики и муниципалитетов во временном пользовании и владении по договору лизинга с Росагролизингом, а это 871 единица техники", - сказал Гагиев.

По его словам, регионом было закуплено 320 тракторов, более 50 комбайнов, а также навесная, прицепная, самоходная техника, культиваторы и т. д.

"Это вся техника, без которой не может вестись работа на сельхозпредприятии, потому что без плуга не вспашешь землю, без культиватора ее не обработаешь и тому подобное. В 2011-2012 гг. мы всего брали в лизинг более 1 тыс. единиц техники, в 2017 году часть выкупить мы смогли, а за оставшуюся технику расплатились сейчас. Из всего объема, 90% техники находилось в государственных унитарных сельхозпредприятиях, 5% у муниципалитетов - это коммунальная техника, а также у 5% техники у КФХ региона, все они смогли сами выплатить долги благодаря содействию правительства и главы региона", - добавил собеседник ТАСС.

В республике функционируют 14 сельскохозяйственных ГУПов, в 2019-2020 годах ими направлено около 440,7 млн рублей на приобретение удобрений, средств защиты растений, ГСМ, семян, погашение лизинговой и налоговой задолженностей (в том числе на погашение долгов прошлых лет). Подготовлен план реорганизации ГУПов путем преобразования их в акционерные общества.