В Карачаево-Черкесии открыли питомник для волков

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Питомник "Долина волков", где обитают волки разных пород, открыли в Карачаево-Черкесии. На территории питомника также расположен музей со сведениями о происхождении волков и более 600 экспонатов - картин, скульптур, посуды, денежных знаков из разных стран, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В селе Элькуш Карачаево-Черкесии создан уникальный питомник "Долина волков", посетить который смогут все желающие. Питомник создан с целью охраны и сохранения разновидностей волков, а также привития гуманного отношения к животным и природе", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в питомнике собрали волков различных пород, в том числе арктических, а также сибирских хаски, кошек и декоративных кроликов. На территории питомника функционирует второй в России музей волка, где представлено более 600 экспонатов, они собирались на протяжении 40 лет и были привезены из различных регионов России, стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

В музее представлены сведения о происхождении волков, вымерших видах и истории современных пород. Для ознакомления подготовлена тематическая художественная, детская и научная литература, а также предметы изобразительного искусства - картины и скульптуры. Показан образ волка в фольклоре, традициях и культуре разных народов мира. Посетители могут полюбоваться посудой, денежными знаками, марками, гербами, шевронами и детскими игрушками с изображением волка.