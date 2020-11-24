В городском парке в Ульяновске разобьют первый ботанический сад

УЛЬЯНОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Первый ботанический сад создадут в Ульяновске, об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"В Ульяновске планируется создать первый ботанический сад. Я давно мечтаю, чтобы такой объект появился", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что он может быть создан в парке "Семья". "Недалеко расположен замечательный дендропарк, скоро поблизости появится геопарк "Ундория", - уточнил губернатор.

Как пояснила ТАСС исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина, в настоящее время разрабатывается концепция ботанического сада. Она будет обсуждаться с жителями Ульяновска.

"По итогам принятия концепции проекта будет определено финансирование. Возможны разные источники - либо через областной бюджет, либо через инвестора, либо через государственно-частное партнерство", - сказала собеседница агентства.

Ранее губернатор также сообщал ТАСС о создании первого в регионе биопарка. Его концепцию планируется разработать в 2021 году. По мнению Морозова, такой объект будет востребован прежде всего для семейного отдыха. Биопарк представляет собой территорию, где для животных и растений созданы условия, максимально приближенные к естественным. Главное отличие от зоопарков - отсутствие клеток и вольеров, при этом все животные будут обеспечены питанием в условиях естественного обитания.