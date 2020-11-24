В Ингушетии открыли два детских сада на 440 мест

МАГАС, 24 ноября. /ТАСС/. Два детских сада, каждый из которых рассчитан на 220 мест, открыли в городе Сунжа в Ингушетии. Дошкольные учреждения построены в рамках нацпроекта "Демография", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В городе Сунже открыли два новых детских сада "Радуга детства" и "Березка", каждый их них рассчитан на 220 мест и возведен в рамках реализации нацпроекта "Демография". Оба здания построены в течение года в разных районах новостроек, где места для дошколят особенно необходимы. В каждом из них отведено по 60 мест под ясли", - говорится в сообщении.

Как сообщается, новые детсады обеспечены современным спортивным оборудованием, игровыми и музыкальными залами, учебными и дидактическими материалами. Для развития творческих способностей детей в учреждениях открыты изостудии, а также сенсорные комнаты, в которых с детьми будет работать психолог, а также логопед.

"Мы продолжаем открывать новые детские сады, которые строятся в регионе в рамках нацпроектов. Я верю, что каждый из этих малышей вырастет прекрасным человеком. Что немаловажно, в открывшихся детсадах создано по 83 новых рабочих места: это воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и техперсонал", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии объектов.

По данным пресс-службы Минобрнауки региона, проектная наполняемость сети дошкольных учреждений, которая состоит из около 74 детсадов, составляет порядка 17 тыс. мест. До конца года власти региона намерены открыть еще девять типовых дошкольных учреждений на 220 мест, что позволит сократить очередность в дошкольные учреждения на более 2 тыс. мест.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.