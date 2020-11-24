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В Дагестане на федеральной трассе отремонтируют поврежденную дождем стену путепровода

К работам приступят 25 ноября

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют поврежденную дождем стену путепровода на трассе Р-217 "Кавказ" на въезде в Махачкалу со стороны Дербента, в настоящее время движение по этому участку федеральной трассы ограничено и осуществляется по одной полосе. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

На въезде в Махачкалу со стороны Дербента накануне была повреждена часть секции подпорной стены.

"Причина повреждения подпорной стены моста - обильные дожди с 14 по 23 ноября, превысившие двухмесячную норму осадков. В настоящее время специалисты дорожной лаборатории обследовали участок и определили объем восстановительных работ. К ремонту подпорной стены путепровода на трассе Р-217 "Кавказ" в Дагестане приступят 25 ноября - в рамках гарантийных обязательств", - сказал собеседник агентства.

При этом уточнил, что беспрерывное движение транспорта временно организовано по одной полосе с ограничением скоростного режима.

На прошлой неделе более 100 тыс. жителей Дагестана оставались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и дождя. В Дербенте из-за непогоды разрушилась часть крепостной стены - памятника ЮНЕСКО. Кроме того, в разных частях республики были подтоплены дворовые территории частных жилых домов и подвальные помещения. В ряде районов республики, по данным синоптиков, за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков.

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