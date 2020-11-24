Ингушетия получила более 108 млн рублей на выплаты медработникам

МАГАС, 24 ноября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) Ингушетии получил от правительства РФ более 108 млн рублей для выплат медработникам, которые работают с пациентами с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Правительство РФ выделило ФСС РФ более 2,6 млрд рублей на выплаты медработникам, работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, из них 108 млн рублей поступили в Ингушетию. Дополнительные выплаты не являются частью зарплаты и вводятся взамен ранее действовавших федеральных стимулирующих выплат за участие в оказании медпомощи пациентам с COVID-19", - передает пресс-служба слова управляющего реготделением ФСС РФ Руслана Дахкильгова.

Размер выплаты зависит от категории, к которой относится работник, и вида оказываемой им медпомощи.

"Сегодня складывается напряженная обстановка в связи с распространением коронавируса. И, соответственно, нагрузка на врачей очень большая, поэтому нужно сделать все, чтобы помочь и проследить, чтобы все было правильно оформлено, и вовремя выплачено, учитывая то, что уже конец года," - цитирует пресс-служба первого зампреда региона Олега Фурсова.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявлено 78 случаев заражения коронавирусом, всего инфицировано 9 тыс. человек, из них 129 госпитализированы. В тяжелом состоянии 45 человек, из них 9 - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в Ингушетии умерли 107 человек, выздоровели 7 734.