Власти Ставрополья планируют создать в регионе научно-образовательный центр

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ставрополье в начале 2021 года направит в федеральный центр заявку на создание научно-образовательного центра "Продукты здорового питания и активного долголетия. Продовольственная безопасность". Крупнейшие вузы региона данную инициативу поддержали, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по высшему образованию и науке. Тема обсуждения - возможность создания в крае научно-образовательного центра "Продукты здорового питания и активного долголетия. Продовольственная безопасность". Заявку на создание такой структуры краевое правительство планирует направить в федеральный центр уже в начале будущего года. Инициатива поддержана крупнейшими вузами Ставрополья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные образовательные центры создаются в стране по нацпроекту "Наука". Предполагается, что создание центра создаст основу для консолидации опыта ведущих научно-образовательных центров края и компаний по переработке сельскохозяйственной продукции. Это позволит повысить экономическую эффективность предприятий, сократить импортозависимость по ряду ключевых направлений, даст импульс для подготовки профессиональных кадров и созданию новых рабочих мест. Принято решение до конца года создать рабочую группу и принять дорожную карту реализации проекта в Ставропольском крае.

"Ставропольский край обладает большим научным потенциалом. Сегодня у нас есть историческая возможность стать одним из ведущих научных центров не только Юга России, но и всей страны. Есть крупнейшие вузы, есть люди, которые заинтересованы в научных разработках, есть уверенность в том, что такой центр нужен нашему краю", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Как отметил в своем выступлении ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, у вузов края, в том числе у СКФУ, уже имеется опыт успешной кооперации с предприятиями реального сектора экономики региона. В качестве примера он привел сотрудничество с предприятием "Молочный комбинат "Ставропольский", на базе которого был реализован высокотехнологичный проект по производству лактозы на основе научных разработок ставропольских ученых.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового уровня.

Также должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

С учетом последних поручений президента России Владимира Путина относительно национальных проектов, корректировки их сроков, целей и задач, нацпроект "Наука" может претерпеть ряд изменений и модифицироваться в "Науку и университеты", такое предложение обсуждается в Минобрнауки России. Однако, на текущий момент официальная позиция правительства России по этому вопросу неизвестна.