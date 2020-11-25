Возле красноярского села, которому грозило подтопление, снижается уровень воды

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Мане возле села Нарвы под Красноярском, где на прошлой неделе возникла угроза подтопления, начал снижаться. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

20 ноября глава Манского района края Артем Черных сообщил ТАСС, что в результате формирования ледостава произошел резкий подъем уровня воды в реке Мане в районе села Нарвы. Подготовлены два ПВР на 200 человек. Критический уровень в районе Нарвы - 390 см. Во вторник вечером вода была на отметке 303 см.

"По состоянию на 08:00 (04:00 мск) уровень воды в реке Мане населенный пункт Нарва - 298 см, динамика за сутки - 5 см", - сообщили в пресс-службе.

При достижении критического уровня под подтопление попадают 18 домов, в которых проживают 33 человека. При уровне 450 см - 52 дома с населением 150 человек.

Нарва расположена в Манском районе Красноярского края. Население села - около 1,2 тыс. человек.