В Северной Осетии дополнительно развернут 360 инфекционных коек

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в ближайшее время развернут еще 360 инфекционных коек в диспансерах для зараженных коронавирусом, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Одновременно продолжают готовить 360 коек, из них 130 уже готовы. Остальные до конца года, даже быстрее, подготовят. В кожно-венерологическом и эндокринологическом диспансерах проводится косметический ремонт и проводка кислорода", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что также должно быть подготовлено около 10 реанимационных коек. В настоящее время в республике всего развернуто порядка 1 400 коек.

По данным республиканского министерства здравоохранения, всего в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 8 977 человек, за все время выздоровел 8 141 пациент, умерли 75.