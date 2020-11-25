Заявки на резидентство в Арктической зоне РФ подали 200 компаний

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ получило 200 заявок на реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Об этом в среду сообщил первый замглавы министерства Александр Крутиков, выступая на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Буквально с каждым инвестором, который сегодня начинает реализовывать новые инвестиционные проекты, а таких уже на стадии заявок 200, из них уже 25 стали резидентами, мы общаемся и разговариваем с каждым из них", - сказал он.

Крутиков отметил, что министерство уточняет у потенциальных инвесторов АЗРФ, какая им нужна поддержка. "Как ускорить реализацию того или иного инвестиционного проекта. И что самое важное сейчас на этом этапе для нас: насколько это было удобно вообще получить такой статус, получить доступ ко всем этим преференциям", - сказал он.

По словам первого замминистра, пока жалоб в этом отношении не было. "Но мы такую обратную связь с бизнесом будем поддерживать постоянно и готовы эту систему преференций развивать, совершенствовать и дополнять, исходя из тех экономических проектов, которые в Арктике реализуются или планируется реализовать", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.