Закон о льготах для резидентов Арктической зоны РФ приняли в Ненецком АО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) приняли в среду в двух чтениях окружной закон о региональных льготах для резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Как сообщил ТАСС вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров, депутаты установили ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональный бюджет, в размере 12,5%.

"Окружные депутаты приняли закон и установили ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональный бюджет в размере 12,5% для инвесторов, имеющих статус резидента Арктической зоны РФ. Льготная ставка будет действовать семь налоговых периодов с момента получения прибыли", - сказал Чупров.

В ближайшее время ожидается подписание соглашения о передаче функции управляющей компании по работе с резидентами Арктической зоны АО "Центр развития бизнеса НАО", что даст возможность приступить к регистрации резидентов в регионе. "Таким образом, завершается создание системы преференций для инвесторов в регионе, желающие уже есть. Надо сказать, что по льготам есть конкуренция между регионами, и наше предложение довольно конкурентоспособно", - добавил собеседник агентства.

В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). Двадцать шестого октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.